IT-alert | nuovi test sui cellulari il 24 e il 25 gennaio in Campania | incidente industriale e collasso di una grande diga

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il 24 e il 25prossimi, duedi IT-, il sistema nazionale di allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro Paese, riguarderanno alcune aree dellae, in particolare, i territori delle province di Napoli, Caserta e Benevento. La sperimentazione, che sta avvenendo in tutta Italia, si inquadra nel processo di familiarizzazione con la ricezione del messaggio IT-per rischi specifici. In, in particolare, saràato l’invio di messaggi per lo scenario relativo a unrilevante (la cui sperimentazione riguarderà un impianto ubicato nell’area portuale di Napoli) e per il rischio didi una...

Dopo poco più di un mese , da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio su milioni di telefonini italiani saranno ricevutimessaggi test da parte di IT -, il sistema nazionale di sorveglianza che avviserà la popolazione in caso di calamità o importanti criticità nella propria zona. Proprio per queste ragioni, ...Mentre per lo scenario di collasso di una grande diga sara': TEST TEST Questo e' un MESSAGGIO DI TEST IT -. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere ...Sta per arrivare un nuovo test dell’ormai famoso sistema IT Alert, che si sta affermando afferma come uno strumento cruciale per la sicurezza pubblica. Si tratta di un meccanismo innovativo, che in ca ...Dopo poco più di un mese, da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio su milioni di telefonini italiani saranno ricevuti nuovi messaggi test da parte di IT-Alert, il sistema nazionale di sorveglianza che ...