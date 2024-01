IT-alert | il 24 e il 25 gennaio nuovi test in Campania

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl 24 e il 25prossimi, duedi IT-, il sistema nazionale di allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro Paese, riguarderanno alcune aree dellae, in particolare, i territori delle province di Napoli, Caserta e Benevento. La sperimentazione, che sta avvenendo in tutta Italia, si inquadra nel processo di familiarizzazione con la ricezione del messaggio IT-per rischi specifici. In, in particolare, saràato l’invio di messaggi per lo scenario relativo a un incidente industriale rilevante (la cui sperimentazione riguarderà un impianto ubicato nell’area portuale di Napoli) e per il rischio di collasso di una grande diga (il cuiavverrà nell’area di ...