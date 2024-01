IT-alert | dal 22 al 26 gennaio nuovi test per il sistema di allarme pubblico nazionale in 12 regioni

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dopo la prima sperimentazione dei mesi scorsi nelle varieitaliane, torna l’IT-, l'”appuntamento” con ildidedicato a possibili scenari di rischio che potrebbero riguardare le zone in cui viviamo, e che a regime consentirà di avvisare tutti noi in caso di pericolo. Questi mesi di rodaggio, dall’approvazione della direttiva del 7 febbraio 2023 a oggi, come ha spiegato la Protezione civile, servono sia a verificare il funzionamento e l’effettiva efficacia delIT-su porzioni ridotte e circoscritte di territorio sia ad aiutare tutti i cittadini a imparare a gestire determinate situazioni. Gli scenari di rischio interessati da questa nuova prova sono 3: un possibile incidente nucleare in ...

Al via tra il 22 e il 26 gennaio i nuovi test di It Alert , il sistema di allarme della popolazione di cui si sta dotando il nostro paese per ... (ilsole24ore)

...un sistema che si chiama IT -. Quando sarà operativo permetterà di avvertire i cittadini via telefono di fronte a pericoli gravi e reali. Quella di oggi è solo una prova tecnica che partirà...L'in questione sarà attivato in caso di possibili incidenti nucleari entro i 200 chilometriconfine italiano. Il messaggio conterrà il seguente messaggio: ' TEST TEST Questo è un MESSAGGIO ...IT-Alert, ripartono i test in tutta Italia. Si comincia da Torino e provincia oggi alle 12, con i cellulari che suoneranno contemporaneamente, con un suono distintivo diverso dalle normali notifiche,.L’alert in questione sarà attivato in caso di possibili incidenti nucleari entro i 200 chilometri dal confine italiano. Il messaggio conterrà il seguente messaggio: “TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI ...