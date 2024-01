Israele | la guerra a Gaza sta avvelenando l' ambiente

Elly Schlein ha tirato fuori gli artigli e ha iniziato a fare la voce grossa. Un cambiamento atteso e probabilmente auspicato da molti dem in vista ... (ildifforme)

La replica alle parole della leader Pd: "Su questo punto la decisione è stata presa, e lo abbiamo detto in Parlamento" "È dal 7 ottobre scorso che ... (sbircialanotizia)

Le notizie di sabato 20 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Primo colloquio telefonico dopo quasi un mese tra i due leader. Il ... (corriere)

Le notizie di sabato 20 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Primo colloquio telefonico dopo quasi un mese tra i due leader. Il ... (corriere)

Le notizie di domenica 21 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Primo colloquio telefonico dopo quasi un mese tra i due leader. Le ... (corriere)

... che mostri leadership e lo dichiari onestamente ai cittadini di", ha aggiunto. 7 ottobre ... cosa sta succedendo e perché Dossier " Sentieri di- Hamas: la diretta no stop Gaza, cento giorni di dolore Che cosa è la soluzione dei due Stati Domande e risposte sullain Medio Oriente Perché a Gaza dal 12 gennaio i telefoni non ...L’impatto ambientale, com’è ovvio che sia, non è tra le nostre prime preoccupazioni quando parliamo della guerra di Israele a Gaza. Eppure i dati di un recente studio pubblicato su Social Science ...L'asse Biden-Netanyahu vacilla, il leader israeliano spedisce al mittente l'idea Usa della soluzione a due Stati.