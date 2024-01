Israele-Hamas | vertice Ue preme per soluzione a due Stati

Qual è la loro soluzione Cacciare la gente da Gaza Ucciderli tuttista suscitando odio per generazioni", ha precisato. "è uno degli ostacoli alla soluzione a due stati, ma non il ...I laburisti israeliani: sfiduciare il governo Netanyahu Sale a 13 morti il bilancio raid disu Damasco. Giordania, Ue deve chiedere il cessate il fuoco. Dalla Germania: 'Due Stati è l'...a ...L’intento della manifestante era quello di protestare contro la guerra in corso in Medio Oriente fra Israele e Hamas. La donna infatti ha urlato più volte “Palestina Libera”, una frase presente anche ...Qual è la loro soluzione Cacciare la gente da Gaza Ucciderli tutti Israele sta suscitando odio per generazioni", ha precisato. "Hamas è uno degli ostacoli alla soluzione a due stati, ma non il solo ...