Investimenti esteri | la mappa di Scannapieco e Frattasi

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’Italia ne ha da sempre un gran bisogno. Glisono pane quotidiano per un Paese che ha la seconda manifattura d’Europa ma spesso pecca di eccessiva burocrazia e leggi a dir poco contorte. Questo il cuore del convegno presso la Sala Capitolare del Senato, organizzato e promosso dalla Scuola per le politiche economiche e sociali (Spes), fondata e presieduta da Valerio De Luca e intitolata a Carlo Azeglio Ciampi, per la presentazione del corso Made in Italy, sicurezza nazionale e. Con annesse sessanta borse di studio per altrettanti studenti desiderosi di affinare e migliorare le proprie competenze in materia di. I lavori. seguiti anche da Gianni Letta, presente in platea, hanno ruotato intorno a due lectio magistralis, quelle ...