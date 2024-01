Inter | occhi su Muriel | ma c'è un ostacolo

Napoli-Inter , giocano Zerbin e Mazzocchi. Mario Rui in panchina , come Ngonge e Zielinski Sono state comunicate anche le formazioni ufficiali della ... (ilnapolista)

Sono state comunicate anche le formazioni ufficiali della sfida tra Napoli e Inter di Supercoppa Italiana per quella che sarà la finale della ... (ilnapolista)

Sorrentino ha presentato la partita tra Napoli e Inter, finale di Supercoppa italiana. L’ex portiere studia in particolare una situazione. L’ANALISI ... (inter-news)

Repubblica e Zerocalcare come Sandra e Raimondo. Si sentono, si parlano, si incontrano, passano qualche oretta assieme a casa di lui ma finisce con ... (liberoquotidiano)

Juvemania : Allegri pronto al sorpasso - l'Inter di Inzaghi ha i paraocchi

La Juventus a Lecce potrebbe superare l'Inter al primo posto in classifica, ma domenica sera allo stadio Via del Mare non sarà semplice.... (calciomercato)