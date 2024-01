Inter | le pagelle di CM | Lautaro è una goduria Thuram | quanti sprechi!

E al 91' Lautaro castiga il Napoli regalando la Supercoppa all'. Ledel Napoli. Gollini 6,5: Attento, molto attento, in uscita e nelle giocate coi piedi. Nel finale fa ciò che può per ...Ledi Napoli -0 - 1 con i voti ai protagonisti e il tabellino della finale della Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita. Al termine di una partita molto intensa, con un primo tempo ...RIYADH - Napoli-Inter (0-1), finale di Supercoppa italiana, ecco le pagelle di "Napoli Magazine". LE PAGELLE DI "NAPOLI MAGAZINE" NAPOLI (3-4-3): GOLLINI: Segue il match con attenzione, bene tra i ...SUPERCOPPA ITALIANA - A Riyadh vince il primo trofeo stagionale la squadra di Inzaghi, allenatore che ha vinto piú Supercoppe nella storia.