Inter | Lautaro | 'Dopo essere usciti dalla Coppa Italia | la Supercoppa era un obiettivo E su Vieri'

La Supercoppa la vince L’Inter . Non è una novità, siamo alla terza di fila , la sesta in carriera per Simone Inzaghi che si prende il primato nella ... (ilfattoquotidiano)

(Adnkronos) – Terza vittoria di fila e ottava in totale per l'Inter in Supercoppa . Nella finale disputata all'Al-Awwal Stadium di Riad i nerazzurri ... (periodicodaily)

Allenatore: Walter Mazzarri(3 - 5 - 2) - Sommer; Pavard, De Vrij (63' Carlos Augusto), Acerbi; Darmian, Barella (62' Barella), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram,. Allenatore: ...RIYADH (ARABIA SAUDITA) - L'batte il Napoli per 1 - 0 conquistando la sua terza Supercoppa Italiana consecutiva - l'ottava ...in mano il pallino del gioco e andrebbe anche in vantaggio con...In studio a Mediaset, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta la vittoria dell’Inter in finale di Supercoppa Italiana ...Walter Mazzarri show nel finale di Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana che ha visto vincere i nerazzurri. L'allenatore toscano, infuriato per larga parte del match, ha lasciato ...