Inter | Inzaghi medita una sorpresa di formazione | dubbi su un titolarissimo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) I nerazzurri vogliono suggellare la stagione positiva alzando il trofeo della Supercoppa nella finale di stasera contro il Napoli Cresce l’attesa per vedere la prima partita a trofeo della stagione. La Supercoppa quest’anno, con una grande ventata di novità, è un trofeo che nel calcio italiano ha certamente acquisito più prestigio rispetto alle scorse edizioni. Per la quinta volta una finale si giocherà in Arabia Saudita. Tante sono state le controversie e le polemiche data la location mediorientale per un trofeo che, giocato in Italia, avrebbe avuto gli stadi al tutto esaurito. Durante la partita tra Napoli e Fiorentina, nella semifinale dello Stadio Al-Awwal di Riad, gli spettatori erano soltanto 9 mila, qualcuno in più per-Lazio. Per la finale di stasera sarà però previsto uno sold out per lo stadio della capitale araba. Saranno 25 mila ...