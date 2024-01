Inter | dirigenza in visita all’Ambasciata Italiana a Riyadh | non da sola

Mehdi Taremi ha scelto l’Inter per il suo futuro. L’attaccante era già stato seguito in estate, ma alla fine non si è fatto più nulla. Ora la pista ... (inter-news)

... soprattutto avrebbe dato l'favorita , cosa che non ha fatto, dicendo che sono 2 grandi ... questa frase doveva essere infatti, secondo me, un mantra per ladell'Udinese: hai in casa un ...Juventus che ha battuto la concorrenza dell'grazie all'intraprendenza della, che ha accettato di investire 3,5 milioni di parte fissa più bonus per mettere subito le mani sul ...Le idee tattiche dell'ex dirigente italiano per provare a fare risultato nella finale di Supercoppa in Arabia. Il Napoli sfida l'Inter in Supercoppa. Che formazione schierare, per provare a portare a ...Stefano Sensi rappresenta sicuramente uno degli acquisti più discussi da quando Giuseppe Marotta è diventato dirigente dell'Inter. Il centrocampista è stato acquistato dai nerazzurri nell'estate del ...