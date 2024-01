Inter contro Juve? Come e quando si deciderà la corsa-scudetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Si critica la Superlega, ancor prima della nascita, eppure la sua finalità dovrebbe essere quella di arricchire le povere casse delle società di calcio. Poi si va in Arabia a cercare i soldi in una competizione sbagliatadate epartecipazione. Premesso che da noi la Supercoppa era calendarizzata a fine campionato, e sicnei paesi arabi il termometro di giugno segna 40-45 gradi, era sconsigliabile fissare la finale in qualsiasi data di quel mese. Per cui, pur di non perdere i soldi arabi (16 milioni), sono cambiate le abitudini optando per gennaio, in considerazione del clima mite che in questo periodo regna da quelle parti. Purtroppo senza tener conto che così il calendario potrebbe incidere negativamente sull'esito della serie A. Probabilmente si sono sottovalutati i disagi del trasferimento, le partite da giocare a ...