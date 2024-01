Inter | Calhanoglu già squalificato e ammonito | cosa dice il regolamento

Calhanoglu diffidato e/o squalifica to è un argomento che tiene banco da giorni in casa Inter ma non solo. Colpa della Supercoppa Italiana e ... (inter-news)

... per l'arbitro tutto regolare: costruisce l'azione l'in attacco Mkhitaryan mette fuori 16 Nuova occasione per l'ci prova da fuori area, blocca Gollini 14in attacco: ...(3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella,, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani ...La Lega Serie A ha cambiato il regolamento relativo a cartellini, diffidati e squalifiche in occasione della Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Una modifica.Napoli-Inter: è la resa dei conti per gli azzurri di Mazzarri che stasera di giocano la finale di Supercoppa. Un trofeo che restituirebbe morale alla squadra partenopea per il prosieguo della stagione ...