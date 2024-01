Integratori alimentari | indagine ' boom acquisti online per 22 | 5 mln italiani’

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia èdidi. Secondo l’Focus Digital Health & Pharma, condotta da Netcomm, sono più di 22 milioni e mezzo gli italiani che acquistano in rete, regolarmente o saltuariamente, prodotti per la salute e il bene

Le persone in generale sembrano aver acquistato una sempre maggiore consapevolezza per quanto riguarda il loro stato di benessere. In questo ... (metropolitanmagazine)

In Italia è boom di acquisti online di integratori alimentari. Secondo l'indagine Focus Digital Health & Pharma, condotta da Netcomm, sono più di 22 milioni e mezzo gli italiani che acquistano in rete, regolarmente o saltuariamente, prodotti per la salute e il benessere.