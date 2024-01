Insulti razzisti a Maignan | indagato un primo tifoso dell’Udinese

Leggi su tpi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Arrivano i primi risultati delle indagini sugli autori degliverso il portiere del Milan Mike, avvenuti sabato scorso, durante il match di Udine. C’è infatti un, individuato grazie al controllo incrociato tra un video postato da uno spettatore presente allo stadio e le immagini delle telecamere dell’impianto messe a disposizione dal club friulano. Si tratta di un uomo di 46 anni della provincia di Udine, già conosciuto dalle forze dell’ordine e nei cui confronti il questore Alfredo D’Agostino ha emesso un Daspo della durata di 5 anni. Ha ripetuto per 12 volte “ne*ro di m…”. È stato denunciato in stato di libertà. L’uomo rischia di non mettere mai più piede nello stadio della sua squadra. Decisiva anche la collaborazione del club friulano, che ha messo a ...