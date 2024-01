Insulti razzisti a Maignan | identificato il primo responsabile | ecco come lo hanno beccato

(Di lunedì 22 gennaio 2024) C'è unindagato per la vicenda dei coricontro Mikedurante Udinese-Milan dello scorso sabato, cori chespinto il portiere ad abbandonare il campo e l'arbitro a sospendere la partita. Secondo quanto si apprende, è statounper l'episodio: verrà colpito da Daspo e, con tutta probabilità, non potrà mai più accedere allo stadio della sua squadra. Secondo quanto si apprende, l'uomo è stato incastrato da un video postato sui social da un tifoso dell'Udinese nelle ore cheseguito il match. Gli agenti della Digos, incrociando ed analizzando le immagini, lopoi. Per l'identificazione si è rivelata decisiva anche la collaborazione del club ...

''Non è la prima volta che mi succede', ha detto Maignan, vittima di. A questo riguardo, vorrei esprimergli tutta la mia solidarietà perché so quanto male fanno gli ululati ed essere ...Roma, 22 gen " "La misura è colma. Le norme esistenti non bastano più". Lo dice Mauro Berruto, l'ex coach della Nazionale di pallavolo ora deputato del Pd, a proposito deglipiovuti a Udine sul portiere del Milan Mike Maignan.Dopo gli insulti razzisti nei confronti di Maignan durante Udinese-Milan, Paolo Ziliani ci è andato giù pesante su X: "Se Abodi e Gravina hanno un minimo di dignità Udinese-Milan deve finire 0-3 a ...Ancora le sue parole in merito “Non è nemmeno una questione del tipo, voglio sfogarmi e urlo contro un avversario, qui si parla di razzismo, non è un semplice insulto. Chi ha osato insultare così Mike ...