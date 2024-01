Insulti razzisti a Maignan | c’è un primo indagato | ha ripetuto per 12 volte “ne*ro di m***a” Daspo di 5 anni

(Di lunedì 22 gennaio 2024) C’è unper glirivolti al portiere Mikedurante il match di Serie A tra Udinese e Milan. Uno degli autori degliè stato individuato: è un 46enne della provincia di Udine, già conosciuto dalle forze dell’ordine. Le immagini delle telecamere dello stadio Bluenergy e della produzione televisiva non lasciano spazio a dubbi: haper 12di” rivolgendosi al portiere rossonero. È stato denunciato in stato di libertà e nel frattempo il questore Alfredo D’Agostino ha emesso un– divieto di accedere alle manifestazioni sportive – della durata di 5. Gli accertamenti della polizia – effettuati dal personale ...

2024-01-22 11:54:01 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: On presa amatoriale dagli spalti gli ... (justcalcio)

Svolta nelle indagini della Procura dopo gli Insulti razzisti che hanno spinto il portiere del Milan Mike Maignan a lasciare per qualche minuto il ... (corriere)

C'è un primo indagato per la vicenda dei cori razzisti contro Mike Maignan durante Udinese-Milan dello scorso sabato, cori che hanno spinto il ... (liberoquotidiano)

Il responsabile degli insulti razzisti nei confronti di Mike Maignan è stato individuato. L’ Udinese annuncia il bando a vita : “il soggetto in ... (sportface)

Beppe Sala ragiona sulla possibilità di invitare a Palazzo Marino, come gesto di solidarietà, il portiere del Milan Mike Maignan, oggetto didurante la partita contro l'Udinese. "Osservando con grande tristezza quello che è successo, magari stavolta è stata così significativa la reazione di Maignan che potrebbe essere una ...Mike Maignan, oggetto didurante la partita contro l'Udinese, ha raccontato così quanto accaduto al Bluenergy Stadium. Il portiere del Milan ha poi chiesto sanzioni più ...Udinese Calcio comunica, a valle dell’individuazione del primo responsabile dei deplorevoli insulti razzisti a Maignan, che il soggetto in questione sarà, a tempo indeterminato, bandito dal nostro sta ...C’è un primo indagato per i cori razzisti contro Mike Maignan durante la partita Udinese-Milan di sabato. L’uomo, che ha urlato ripetutamente insulti razzisti al portiere rossonero, verrà daspato e ...