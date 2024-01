Insulti al portiere Maignan | 5 anni di Daspo a uno degli autori

Leggi su agi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) AGI - La Polizia di Stato di Udine, nel corso delle indagini per gli episodi di razzismo verso il portiere del Milan, Mike Maignan, grazie al supporto dell'impianto di video-sorveglianza nello Stadio, ha individuato un primo soggetto indiziato di avere proferito invettive a sfondo razzista: "Negro di m..." ripetuto per dodici volte. L'uomo, quarantaseienne della provincia di Udine, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Udine che sta coordinando le indagini. Contestualmente - precisa una nota - il Questore della Provincia di Udine ha emesso nei suoi confronti unper la durata di cinque. Le attività proseguono al fine di identificare eventuali altri soggetti responsabili di atti di discriminazione razziale.