Insulti a Mike Maignan | ma Udine non ci sta | “Non siamo razzisti | è stato un caso isolato” Marcon | “Fatto da condannare” Tondon | “Esagerato fermare la partita”

UDINESE RAZZISMO MAIGNAN - Dalle parole ai fatti: nota dell' Udinese che dichiara di aver ' individuato e bandito dallo stadio ' il primo responsabile deglirazzisti rivolti aMaignan, portiere del Milan durante la gara di sabato, interrotta per cinque minuti a causa della situazione creatasi. ' La misura ha effetto immediato ', sottolinea il ...... in cui grida, per 12 volte, 'negro di m...' all'indirizzo del portiere del Milan,Maignan , ... Individuato tifoso perrazzisti a Maignan All'uomo si è arrivati incrociando i video caricati ..."Udinese Calcio comunica, a valle dell’individuazione del primo responsabile dei deplorevoli insulti razzisti a Maignan, che il soggetto in questione sarà, a tempo ...Dopo gli insulti razzisti che il pubblico della Dacia Arena ha rivolto a Mike Maignan, portiere del Milan, Marco Silvestri, estremo difensore dell'Udinese, ha pubblicato un lungo post su Instagram nel ...