Infortuni Atalanta | febbre per Kolasinac | lavoro individuale per Hateboer

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La situazionein casatra recuperi, giocatori fermi ai box e risultati dall’ultimo allenamento a Zingonia Oggi l’ha svolto il suo primo allenamento dopo aver riposato sabato e domenica. Ecco il report odierno di quello che è stato fatto al Centro Bortolotti di Zingonia: analizzando soprattutto la questione. La squadra è stata presente al completo, ad eccezione fatta per Kolasinãc (rimasto a casa per sindrome influenzale) e Hans: l’olandese ha infatti svoltotra palestra e campo. Appuntamento a domani mattina per la continuazione della preparazione perUdinese.

Novità sulle condizioni di Marten De Roon dopo la botta presa in testa contro il Milan. Nessun problema per il centrocampista dell’Atalanta Ieri ... (calcionews24)

La situazionein casatra recuperi, giocatori fermi ai box e risultati dall'ultimo allenamento a Zingonia Oggi l'ha svolto il suo primo allenamento dopo aver riposato sabato e domenica. ...Da Roma - Trabzonspor a Roma -, in ogni competizione e ad ogni orario, l'Olimpico è stato ... PREVENZIONE- 'Storia clinica'. Alzi la mano chi non ha sentito questa espressione di ...Oggi l’Atalanta ha svolto il suo primo allenamento dopo aver riposato sabato e domenica. Ecco il report odierno di quello che è stato fatto al Centro Bortolotti di Zingonia: analizzando soprattutto la ...Il Newcastle si prepara a salutare Joelinton. Il centrocampista brasiliano dei Magpies, attualmente ai box per infortunio in seguito ad un problema inguinale rimediato.