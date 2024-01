Influencer | un fenomeno da 350 milioni l’anno | ecco i numeri

Quello che a noi interessa non è giudicare le sue azioni ma studiare i numeri che si nascondano dietro il. Ildev'essere tutelato perché è una parte importante della ...Quello che a noi interessa non è giudicare le sue azioni ma studiare i numeri che si nascondono dietro il ''", commenta Sandro Susini, consulente del lavoro e fondatore di Susini ...Sono quasi 45 milioni gli utenti in Italia che utilizzano i social network. Il fatturato prodotto nel 2023 dagli influencer è di quasi 350 milioni di euro, pari al 0,02% del Pil italiano, e impiega ol ...L’influencer nei giorni scorsi ha aperto una paninoteca nel quartiere Ostiense di Roma, offrendo per quella giornata degli hamburger gratis a tutti quelli che sarebbero andati a trovarlo. Peccato il ...