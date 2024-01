India | Modi inaugura il tempio di Ram

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il primo ministro dell’Narendrail controversoRam. L’zione sta suscitando critiche in quanto ilè stato costruito dove prima sorgeva una moschea.: il premierildi Ram Il primo ministrono Narendrasi appresta adre un grandededicato al dio indù Lord Ram

Ci saranno molte competizioni elettorali nel 2024: le elezioni in, converso il terzo mandato; la Russia dove Putin consoliderà la sua stretta sulla società russa e naturalmente le ...... il partito del Primo Ministro Narendrasostenne la campagna per distruggere la moschea dove ora si trova il tempio, scatenando i peggiori disordini religiosi dell'moderna che causarono la ...Tutti, tranne gli esponenti delle forze di opposizione, che hanno declinato l'invito «con rispetto», ma bollando la consacrazione come un show politico e criticando la scelta di affidare la cerimonia ...L’epoca della globalizzazione crescente e integrata è oramai terminata, il protezionismo è cresciuto, le catene di fornitura spezzate, le mappe dell’energia ridisegnate, i governi hanno rimesso i ...