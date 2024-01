Indennità mensile di disoccupazione | come richiederla nel 2024 e come calcolare l’importo

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Quali sono tutte le novità in merito alla richiesta della NASpI nelprocedere correttamente e senza il rischio di perderla Con NASpI si fa riferimento all’dirivolta a coloro che non hanno più, in maniera involontaria, un posto di lavoro. Eerogato viene stabilito proprio sulla base del tempo trascorso lavorando, pertanto la cifra non è uguale per tutti.richiedere l’di(cityrumors.it)non lo è il lasso di tempo nel corso del quale si può usufruire di questa forma di aiuto economico pensata, chiaramente, per sostenere chi è senza un’occupazione permettendogli di avviare la ricerca di un nuovo lavoro senza ...