Inclusione | Ianes | “Pure i più bravi a scuola possono acquisire nuove competenze proprio grazie all’interazione con i compagni con disabilità”

"Il 25 gennaio 2024 " spiegano i promotori " è una data importante per l'scolastica ... Paolo Fasce, Fernanda Fazio, Dario, Raffaele Iosa, Massimo Nutini, Nicola Striano ) in una ...Dario, professore ordinario di Pedagogia dell'alla Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano - Bozen e co - fondatore del Centro Studi Erickson di Trento ...Fa ancora discutere l’editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera dello scorso 13 gennaio. L’Anffas: “Non siano inficiate quelle esperienze e buone prassi che, seppur a fatica, te ...L'articolo di Galli Della Loggia ha rinvigorito il fronte dei detrattori del sistema inclusivo. Fish e Anffas chiedono al ministro Valditara di convocare con urgenza l’Osservatorio Nazionale per l’Inc ...