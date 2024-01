Incidenti nucleari | fughe chimiche | collasso di dighe Ma è solo un messaggio di prova della Protezione Civile sul cellulare

... in particolare rispetto a casistiche di competenza del Servizio nazionale di protezione civile, come precipitazioni intense,, emergenze radiologiche,rilevanti in ...... in particolare rispetto a casistiche di competenza del Servizio nazionale di Protezione civile, come precipitazioni intense,, emergenze radiologiche,rilevanti in ...Il collasso di una diga, un incidente industriale rilevante e un incidente nucleare oltre i confini dell'Italia: sono le tre emergenze che verranno simulate, tra la fine di gennaio e gli inizi di ...Nella giornata odierna, alle ore 12, toccherà al Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, quando sarà testato l’alert per un possibile incidente nucleare. Nella nota diffusa si legge che tale ...