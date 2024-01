“Incidente nucleare” | nuovi test It-Alert | dove e quando

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il collasso di una diga, unindustriale rilevante e unoltre i confini dell’Italia: sono le tre emergenze che verranno simulate, tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio, per idi It-, il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l’Italia. It-– ilcorrieredellacitta.comIt-in Italia I, sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile, interesseranno porzioni di territorio ristrette, sulla base dello scenario di rischio simulato, in Valle d’Aosta, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Come ...

Dopo quest’estate, quando i telefoni degli italiani avevano per la prima volta iniziato a squillare per le attività di test di IT Alert , ... (ilfattoquotidiano)

Stiamo SIMULANDO unin un impianto sito in paese estero con potenziali ripercussioni nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo ...... Basilicata, Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Toscana;in Piemonte. Lattivita' di sperimentazione che sara' messa in campo, spiega la ...