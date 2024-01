Incidente al Maec di Cortona | falso allarme antincendio e chiusura straordinaria per lavori di ripristino

Leggi su lortica

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Questa mattina, intorno alle 12,30, è stato registrato unal(Museo dell’Accademia Etrusca di). L’ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tavarnelle, che si sono recati presso Palazzo Casali per verificare il corretto funzionamento del sistema. La situazione si è verificata durante idi manutenzione svolti dalla ditta responsabile dei sistemiall’interno del museo. Durante tali operazioni, gli impianti della Biblioteca alta delsono entrati in azione, causando la fuoriuscita di fumo dalle finestre dell’edificio. Nonostante ilfosse chiuso al pubblico in quanto giorno di ...