Incendio a Cavenago lungo la A4 | devastata l’azienda agricola Planet Farms

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Un’altissima colonna di fumo nero si è alzata all’alba dalladiBrianza, ben visibile dall’autostrada A4 e da buona parte della provincia di Bergamo. L’allarme all’interno delspecializzata nella produzione di prodotti secondo i dettami dell’agricoltura verticale è scattato all’alba di lunedì 22 gennaio: un vasto, le cui cause sono ancora sconosciute, ha avvolto in pochi minuti un capannone di via Santa Maria in Campo 10, propagandosi molto velocemente. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi d’emergenza, con i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza in prima linea nei soccorsi, supportati dai carabinieri della compagnia di Vimercate. Al momento non si registrano persone ferite ma le operazioni di spegnimento, alle 9 del mattino, sono ...