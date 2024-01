In elicottero al concerto dei Coldplay | polemica sul presidente delle Filippine | “Spreca fondi pubblici”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ilfilippino Ferdinand Marcos Jr è arrivato inaldeia nord della capitale Manila, lo scorso venerdì. Laci ha messo poco a esplodere con i cittadini infuriati che accusano Marcos Jr dire i soldi dei. Il volo sarebbe stato necessario perché nella Philippine Arena, dove si è tenuto il, c’erano oltre 40mila persone che “hanno assistito con entusiasmo all’esibizione, con conseguenti e impreviste complicazioni per il traffico, una potenziale minaccia per la sicurezza del nostro”. Il capo della sicurezza Morales, ha chiesto la comprensione del pubblico, perché sostenere “queste misure è cruciale per mantenere la sicurezza e il ...

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr è stato criticato per aver utilizzato unpresidenziale per andare aldei Coldplay a nord della capitale Manila venerdì scorso. Molti cittadini hanno accusato sui social il presidente di sprecare i soldi dei contribuenti, ...Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Junior, è finito al centro delle polemiche (social) per aver utilizzato l'di Stato per andare aldei Coldplay a Bulacan, a Nord della capitale Manila. Le critiche degli utenti del web hanno costretto l'ufficio presidenziale a diffondere una nota nella ...Il presidente delle Filippine ha subito critiche dopo che ha utilizzato l'elicottero presidenziale per assistere al concerto dei Coldplay ...Manila, 22 ott. (Adnkronos) - Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr è stato criticato per aver utilizzato un elicottero presidenziale per andare al concerto dei Coldplay a nord della capitale Ma ...