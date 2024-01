In arrivo il caldo record nei giorni della Merla | Temperatura primaverili fino a 20° e nebbia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma - Dopo un fine settimana caratterizzato da freddo e gelo, con le prime nevicate al Sud, si prevede un'inaspettata ondata dia partire da lunedì 22 gennaio. Le temperature, superiori di circa 10 gradi alla media del periodo, raggiungeranno punte eccezionali, con oltre 20 gradi nelle regioni del Sud e in Sardegna, e almeno 15 gradi sulle Alpi. L'di questa anomalia termica è attribuito all'anticiclone africano e al fenomeno meteorologico "El Nino", che ha portato l'alta pressione nord africanaal Mediterraneo e all'Europa. Domenica 21 gennaio sarà caratterizzata da temperature fredde, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità al Nord, portando a possibili pioviggini in Toscana ed Emilia. Lunedì 22 gennaio, con l'dell'alta pressione, si verificherà un rialzo termico eccezionale. Le temperature ...

Dopo il gelo che ha investito la Penisola in questi giorni, e una veloce perturbazione che si verificherà tra lunedì e martedì portando pioggia sparsa, arriverà un ...Meteo Napoli - Rapido passaggio instabile tra la notte e il mattino di domani, ma a seguire tanto sole e giornate molto miti ...