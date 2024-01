Illuminazione di Piazza della Repubblica | il Sindaco Gualtieri ha inaugurato il progetto di Areti | finanziato da Roma Capitale

Leggi su italiasera

(Di lunedì 22 gennaio 2024) A partire da oggi una nuovapermanente caratterizza, grazie a un intervento di ammodernamento dell’impianto didei palazzi porticati, risalenti al 1887-1898 ad opera di Gaetano Koch. L’impianto è stato realizzato ex novo dagrazie a circa 700mila euro provenienti dal contratto di servizio, con fondi extra canone che annualmenteversa ad. In particolare, l’intervento di ammodernamento dell’impianto didei palazzi porticati ha riguardato i prospetti principali che affacciano sue i prospetti laterali su via Nazionale fino all’intersezione con via ...