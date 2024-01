Ilaria Salis | la maestra italiana di 39 anni in carcere a Budapest da mesi L’appello del padre

(Di lunedì 22 gennaio 2024), docente milanese di 39, è inda 11per aver aggredito due neonazisti l’11 febbraio 2022 nella capitale ungherese durante il “Giorno dell’onore”, una manifestazione a cui partecipano i nostalgici di Hitler. Per l’accaduto, comunque, non ci sono testimoni, né prove o una querela. Ildi, Roberto, ingegnere, da 11si adopera con ogni mezzo per riportare sua figlia in Italia affinché possa essere sottoposta a un giusto processo.è rinchiusa neldi massima sicurezza didal 12 febbraio 2023. Robertoha creato con ...

Il focus di questa settimana sarà in Ungheria dove da undici mesi è detenuta la nostra connazionale. La ragazza è accusata di aver aggredito due neonazisti durante la manifestazione del ...Giorgio, il padre di, da undici mesi ha un solo obiettivo. Lo ripete per lettera, al telefono, in televisione , nelle interviste , ai microfoni. Questo ingegnere sardo di mezza età che volentieri avrebbe ...Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, al Ministro della Giustizia – per sapere – premesso che: Si apprende da fonti di stam ..."La situazione di Ilaria dipende da quanto lo Stato italiano sarà capace di battere i pugni sul tavolo dato che per ora ha sventolato giusto un ventaglio per fare un pò di vento": è quanto ha detto ...