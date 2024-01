Il Volley Napoli vince al tie-break | Masella | “Ogni partita sarà una finale”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Una gara difficile per ilcheal tie-arrivando ora a 2 punti dalla capolista in classifica. La Serie C delè tornata in campo nel fine settimana per l’ultimadel girone d’andata. Un rientro sul terreno di gioco dopo oltre un mese di stop per le ragazze di

Autouno Volley Napoli altro 3-0 in casa , Masella: «Faccio i complimenti alla squadra». Altra vittoria in casa per le ragazze del Volley ... (2anews)

... oltre alle immancabili partite tra ex stelle del calcio, tennis, basket,e rugby, eventi ... Thomas Basilico, Federica Bertoni, Alex De Santis, Sarah Maestri e Davide Paniate, Gennaro Di, ...MODICA -2 - 3 Parziali: 25/17, 25/20, 25/27, 20/25, 11/15MODICA: Raso 9, Capelli 22, Putini 1, Chillemi 14, Cascio, Buzzi 7, Spagnol 23, Giudice, Nastasi (L1), Lombardo (L2), n.ROMA - Domenica 21 gennaio si è completata la dodicesima giornata del Campionato Italiano per Società 2023/24 di beach volley. I tornei hanno preso il via sabato 20 a Roma e Reggio Emilia, per poi pro ...E’ coach Alminni a mettere a fuoco l’obiettivo da perseguire nel girone di ritorno: “E’ una posizione da difendere. Vogliamo assolutamente puntare ai play off per arrivare in B1” ...