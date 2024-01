Il video di Salvini in cuffietta e camice che fa partire il boicottaggio per il pastificio Rummo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoha fatto visita a uno stabilimento in cui si produce la pasta, a Benevento.ha postato unsui propri social durante il tour del, e conprotettiva ebianco ha parlato ai suoi followers...

“Salvini deve riferire in aula? Deciderà lui” . Risponde così ai giornalisti Antonio Tajani , vicepremier e ministro degli Esteri sulla bagarre ... (notizie)

La presidente del consiglio Giorgia Meloni arriva alla conferenza stampa organizzata dall’Ordine dei giornalisti alle 11.10 in una Sala dei ... (open.online)

Non era frutto di “ dossieraggio ” il video che ritraeva la giudice Iolanda Apostolico partecipare attivamente a una manifestazione contro i decreti ... (open.online)

SUD Pontino – Emergono altri dettagli sulla Tragedia sventata fortunatamente senza conseguenze per le persone ieri mattina a bordo del traghetto ... (temporeale.info)

La visita del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteonegli stabilimenti del pastificio Rummo di Benevento doveva essere blindata. Eppure il ...di un selfie e persino di un...Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoha postato sui social ildella sua visita - avvenuta lo scorso 19 gennaio - in un pastificio della Rummo, a Benevento. 'Alla faccia di quelli che vogliono la farina d'insetti - afferma ...La visita del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini negli stabilimenti del pastificio Rummo ... non ha resistito al fascino di un selfie e persino di un video postato su Tik Tok ...Al ministro Matteo Salvini chiediamo di non fare campagna elettorale su un tema così importante\", conclude Ciafani chiedendo che il modello città 30 trovi ampia diffusione e di approvare il nuovo ...