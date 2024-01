Il Tanque Denis su Lavezzi | “Tante bugie su lui | gli sono vicino”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’ex attaccante di Napoli e Atalanta è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli ed ha rivelato le condizioni di salute del Pocho Sabato pomeriggio, in occasione del derby campano tra Napoli e Salernitana apparve in curva A uno striscione semplice ma pieno di affetto: “Pocho tieni duro” per il triste momento che sta passando Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Tutte falsità secondo uno che il Pocho lo conosce bene: German. Ile il Pocho: l'incontro tra i due ex attaccanti del Napoli. Il "" è stato compagno di squadra di Lavezzi nel ...Si sofferma anche sul caso Lavezzi l'ex attaccante del Napoli German. Parlando a radio Kiss Kiss ildice Poi sulla gara di Supercoppa di domani aggiungeUtilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...L'ex attaccante dell'Atalanta German Denis in un'intervista ai microfoni di Sportal.it ... un giocatore d'area forte di testa e anche tecnico", sono le parole del Tanque. Sul suo futuro: "Ora sono un ...