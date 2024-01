Il simpatico dettaglio del sindaco di Udine con Maignan dopo l’episodio razzista

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: El italiano Alberto Felice De Toni, alcalde de Údine, ofreció este domingo al francés Mike, portero del Milan, la ciudadanía de honor después del episodio racista que sufrió el meta durante el encuentro de este sábado en el Bluenergy Stadium que obligó a suspender el encuentro durante varios minutos. “Údine no es racista y tiene una larga historia de acogida. Por eso he invitado personalmente aa la ciudad para llevar a cabo juntos, con el apoyo de la Fundación Milán, iniciativas concretas dedicadas a los jóvenes. En esa ocasión propondré al Ayuntamiento que le conceda la ciudadanía de honor”, informó el Ayuntamiento de Údine en un comunicado oficial. “Me ha dolido profundamente lo ocurrido ayer y precisamente por eso quiero expresar la solidaridad de Údine, de sus ...

Edoardo Scotti piace e sta per certi versi, dando filo da torcere a Gerry, unche di ... Lo 'zio Gerry', come è stato rinominato negli anni per il suo caratteree giocoso, piace ...E se de Minaur non fosse crollato nel quinto set contro Rublev " che mi èanche quando ...che ha preceduto Paolini - Blinkova con una diversa attenzione rispetto ad ogni più piccolo...