Il segreto sta nell' alta tensione | la racchetta di Jannik Sinner terrorizza Djokovic

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sarà la nuova "magica", sarà la maggiore consapevolezza di sé maturata nel magico dicembre 2023, tra le Atp Finals di Torino e la Coppa Davis a Malaga. Ma loche stiamo vedendo agli Australian Open è un rullo compressore con pochi precedentia storia del nostro tennis, probabilmente nessuno. Il 22enne di San Candido non ha regalato un solo set ai quattro malcapitati avversari fin qui travolti. Ultimo il russo Khachanov, che pure non è l'ultimo della lista (numero 15 al mondo, per dire) ma che è stato letteralmente stritolato senza nemmeno fare una gara perfetta. Ecco ildell'azzurro numero 4 del ranking Atp e del seeding a Melbourne: l'impressione di poter ancora migliorare tantissimo. Ancora di più, sempre di più. L'ex campione americano Jim Courier, come ...