Il salmone ritirato dai supermercati | l' allerta del ministero

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ildella salute ha pubblicato un nuovo richiamo alimentare: si tratta di un lotto diaffumicato. Il motivo indicato sull'avviso di richiamo, che ha come data quella di oggi (22 gennaio 2024), è il rischio microbiologico. Per questo motivo è statodaiil...

Cosa fare quando un prodotto viene. Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei ... come sappiamo, ma in passato ha interessato anche ilaffumicato o i salumi ". Quali sono gli ...I cibi più a rischio sono: pesce affumicato, come il. prodotti a base di carne, come paté ...la salute dei consumatori per la presenza riscontrata del batterio della Listeria è stato...