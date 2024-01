Il Regno Unito fornisce prove di spedizioni nordcoreane in Russia

Dopo varie bocciature la legge britannica che vuole portare in Ruanda i migranti arrivati illegalmente nel Regno Unito ha ricevuto il via libera ... (luce.lanazione)

Stati Uniti e Regno Unito starebbero valutando opzioni più aggressive per fermare le azioni degli Houthi nelle acque del Mar Rosso (ilgiornale)

In Regno Unito una cagnolina di razza Spaniel nata con sei zampe e salvata dopo essere stata abbandonata nel parcheggio di un supermercato è stata ... (liberoquotidiano)

Piogge incessanti, venti fino a 140 chilometri orari. La Tempesta Isha ha raggiunto in queste ore il Regno Unito e l’ Irlanda , provocando numerosi ... (ilfattoquotidiano)

L' arma , chiamata DragonFire, può colpire bersagli aerei in linea di tiro da grande distanza. Riesce a colpire una moneta da una sterlina da un ... (dday)

La vita e i capricci del sultano Muhammad V di Kelantan hanno eco fino in Occidente. La Malesia è una monarchia parlamentare, una volta parte del, che ha visto diventare capo di Stato ('Yang di - Pertuan Agong') il sultano Muhammad V di Kelantan nel 2016; la sua abdicazione, tre anni dopo, ha scioccato il Paese - è stata la prima ...Quel che è certo è che di questo passo, gli oltre 11mila autovelox presenti in Italia potrebbero ridursi sempre di più e magari raggiungere i 7mila delo i 4mila della Germania. Forse l'...Prima che la Brexit diventasse ufficiale, il 31 gennaio 2020, la vita dei cittadini dell'Ue che vivono nel Regno Unito era abbastanza semplice. Dopo è cambiato tutto. A molte persone che vivevano nel ...Roma, 22 gen. (askanews) - Strade trasformate in fiumi e alberi caduti nel parco dello Yorkshire Dales. Il passaggio della tempesta Isha, con forti venti e piogge torrenziali, ha provocato disagi ai t ...