Il Re di Svezia e Margrethe di Danimarca | la lettera per l’abdicazione

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il 14 gennaio per laè stata una giornata storica, che ha coinciso condella reginae la proclamazione del principe ereditario Frederik come nuovo re. La notizia ha creato inizialmente un po’ di sbigottimento tra i Danesi, che hanno accolto festanti il nuovo sovrano fuori dal Palazzo Reale. Lo stesso popolo danese, però, aveva dato un commosso addio alla Sovrana, alla vigilia del. Anche i sovrani europei si sono uniti ai saluti. In modo del tutto particolare il re di, Carl Gustav, ha voluto dedicare alcune parole affettuose alla longeva sovrana. Il sovrano, che governa ancora sul popolo svedese, ha speso delle parole per la reginadi, della quale ha lodato la dedizione e il suo instancabile ...

... tutti gli abiti al compleanno di Christian di Danimarca Per la serata di gala la regina, la principessa Mary, Victoria die Mette - Marit di Norvegia hanno tirato fuori dai forzieri ...A partire dal re Harald di Norvegia, 86 anni, molto vicino aII, e dal 77enne re Carl XVI Gustaf di, per arrivare allo stesso Carlo III, che ha conquistato la corona dopo 74 anni ...La staffetta 4x7.5 km femminile valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, andata in scena ad Oberhof, in Germania, ha visto il dominio di Svezia I, vittoriosa davanti a Germania I e Fin ...Con l'abdicazione di Margrethe II in Danimarca gli equilibri reali europei hanno subito uno scossone. Tra quanto vedremo i giovani eredi sul trono Spoiler: passerà ancora un po' di tempo (purtroppo) ...