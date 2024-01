Il rammarico di Jasmine Paolini | “Kalinskaya mi ha creato difficoltà anche mentali”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ci ha provato. La toscana non è riuscita a piegare la resistenza della russa Annanegli ottavi di finale degli Australian Open 2024. La nostra portacolori è stata sconfitta sul punteggio di 6-4 6-2 e quindi deve salutare l’Australia e il suo sogno di andare avanti è sfumato. Delusione, quindi, c’è nelle parole diin conferenza stampa. “Lei ha giocato una bella partita. Io potevo fare qualcosa di meglio nel primo set, è come se mi avesse subitodellee io mi sono fatta prendere dalla fretta. Prendevo meno tempo in battuta, oggi non ho reagito benissimo, contrariamente agli altri giorni“, ha ammesso. “Perè stato abbastanza semplice, io ...

