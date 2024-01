Il problema dell’autonomia della politica estera di sicurezza e difesa europea

Leggi su leurispes

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’ambizioneConvenzione del 2002 eCig del 2002/03 era di compiere un passo significativo nel campocomune per assicurare una maggiore presenza e rilevanza dell’Unione nel mondo, dando seguito a quanto richiesto dalla dichiarazione di Laeken nel 2001. La Convenzione e la Cig (conferenza intergovernativa) si concentrarono sulle procedure per rafforzare il decision making processche sfociò in alcune modifiche istituzionali con la creazionefigura di un Ministro degli Esteri con la fusione in un’unica figura del ruolo del Segretario Generale e l’Alto rappresentante del Consiglio e Commissario per gli affari esterni. Il progetto Costituzionale includeva in un unico titolo l’azione esterna ...