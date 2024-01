Il piano di Joe Biden per arrivare a un grande accordo di pace in Medio Oriente

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nonostante l’opposizione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente americano Joeintende continuare a promuovere unindopo la guerra a Gaza, con la speranza che possa realizzarsi prima delle elezioni di novembre 2024 negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta Axios dopo aver sentito alcuni funzionari americani, ilconsiste nella normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita, in cambio dell’accettazione di un percorso irreversibile verso uno Stato palestinese e del permesso all’Autorità Palestinese di avere un ruolo nella Gaza post-Hamas. Gli israeliani non sono pronti ad accettare uncome questo in tempi brevi. Netanyahu ieri ha ribadito il suo no alla soluzione dei due Stati e che ...

...alle lungimiranti proposte avanzate con pazienza e coraggio dal presidente degli Stati Uniti... E sulpolitico una critica severa non dovrebbe scadere nella demagogica denuncia della vendita ...Ilprevede la creazione di uno Stato per la Palestina e il riconoscimento reciproco della ...israeliano ha ribadito questa posizione dopo una telefonata con il presidente degli Stati Uniti...Il piano prevede la creazione di uno Stato per la Palestina e ... Il premier israeliano ha ribadito questa posizione dopo una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che in ...Non solo. Assieme allo stop, annuncia il suo totale appoggio alla corsa di Donald Trump, da lui ritenuto superiore al rivale Joe Biden: “Non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana”. A ...