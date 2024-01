Il Pd è una nave senza comandante in balia delle correnti interne

Leggi su panorama

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Lotta nella lotta. Il Pd di Schlein non soltanto deve affrontare la concorrenza di Giuseppe Conte nel centrosinistra e poi il centrodestra per il governo del paese, ma anche gestire un partito che oramai sembra sfuggire di mano alla leader del Nazareno. A scaldare il conflitto interno, come spesso accade, ci ha pensato Vincenzo De Luca, governatore della Campania. Con Emiliano, De Caro e altri l’ex sindaco di Salerno ha presentato il suo ultimo libro “Nonostante il Pd”, titolo emblematico, lanciandosi in un attacco lancia in resta a Elly Schlein. Il Pd è a metà tra Lotta Continua e lo Zecchino d’Oro, sostiene De Luca sferzando la dirigenza democratica e non va lontano dalla realtà. Il Pd appare in effetti diviso tra la “sinistra rosa”ZTL - quella dell’ambientalismo,velocità limitate, dei diritti civili, della patrimoniale - e la vecchia ...