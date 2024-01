Il Parmigiano Reggiano accende il ritorno di fiamma per l’Espresso Martini

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Un cocktail icona degli anni Ottanta e Novanta nel 2023 è tornato a fare capolino nei menu e nei gusti degli americani.vive una seconda giovinezza, forse inattesa, ma sicuramente consistente. L’invenzione è assegnata al bar tender londinese Dick Bradsell per venire incontro alla richiesta di una cliente, forse una modella che divenne poi famosa, alla ricerca di qualcosa di forte, ma che la svegliasse. In origine si chiamava Espresso Vodka. In Italia non ha mai avuto un grande riscontro, perché da noi il caffè, per quanto sia oramai dimostrato che non siamo un Paese attento alla qualità del prodotto, è considerato intoccabile. «Lo abbiamo in menu» spiega Chiara Buzzi, titolare di Rita’s Tiki Room di Milano, nonché collaboratrice di Linkiesta Gastronomika, «ma lo chiedono esclusivamente gli stranieri». Eppure l’idea ha buone ...