Il nuovo libro di Alberto Pellai e Barbara Tamborini | Il lato più bello Salani | è dedicato ai preadolescenti che non sanno di avere tanti lati belli | e li aiuta a scoprirli Senza imitare modelli estetici irraggiungibili ma puntando su di sé e sulla body positivity Che significa anche ricerca del benessere

Leggi su iodonna

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Viola ha 12 anni e qualche chilo in più di quanto vorrebbe. I compagni la chiamano Piggy e lei non lo sopporta. Il suo sogno è diventare regista per fare giustizia alle ragazze come lei che “non sono nate con un corpo da Barbie”. Ma per iniziare ha bisogno di uno smartphone e non sarà facile ottenerlo. Inizia così Ilpiù) di, medico e psicoterapeuta, e della moglie, psicopedagogista. Un romanzodestinato ai lettori tra i 10 e i 14 anni, per spingere iad acquisire consapevolezza e fiducia.sono gli autori di un ...