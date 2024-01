Il nuovo album di Mahmood è Nei Letti Degli Altri | il ritorno dopo Ghettolimpo

“Quitter” - alla scoperta del nuovo album di Katelyn Tarver Katelyn Tarver non ha assolutamente paura di approfondire le domande più complesse della vita e in ‘Quitter’, il disco in arrivo il 9 febbraio, ... (lopinionista)

Justin Timberlake canta il nuovo singolo ‘Selfish’ e presenta l’album Passata la tempesta che l’ha travolto per le rivelazioni che Britney Spears ha fatto nel libro The Woman in Me, Justin Timberlake ha annunciato il ... (biccy)

Mahmood - materassi con le scritte a Milano : il giallo sul nuovo album Per una volta, l’abbandono di materassi per le strade non è da attribuire a cittadini negligenti, ma piuttosto a un’iniziativa di marketing davvero ... (dilei)

‘Homesick’ è il nuovo brano di Noah Kahan in attesa della riedizione dell’album Noah Kahan, candidato ai GRAMMY® come Best New Artist, torna con una nuova collaborazione e pubblica Homesick con Sam Fender. Amatissima dai fan ... (funweek)

“Snow From Yesterday” - il nuovo album di Manu Delago : tracklist In arrivo il 2 febbraio, ‘Snow From Yesterday‘ è il nuovo album di Manu Delago, compositore austriaco nominato ai Grammy, innovatore ed acclamato ... (lopinionista)