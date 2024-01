Il Napoli subisce gol e perde | furia Mazzarri | cos’ha fatto prima del fischio finale!

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Grande delusione in casaper la sconfitta maturata nei minuti finali contro l’Inter.è una: è successo dopo il gol di Lautaro Martinez. Ilha resistito con grande fierezza ad un’Inter molto più forte e in forma in questo momento della stagione. Gli azzurri hanno offerto una prestazione di grande orgoglio provando a resistere anche con l’uomo in meno dall’inizio della seconda frazione di gioco. L’espulsione di Simeone ha costretto ilad abbassarsi più del previsto, ma nonostante ciò è riuscito a difendere la porta di Gollini. Al 91 minuto. però, l’Inter ha trovato il gol del vantaggio che ha consegnato la Supercoppa ai nerazzurri grazie ad un’azione sviluppatasi sulla destra e il gol di Lautaro Martinez.: è successo ...

Squalificato per somma di gialli. Il giocatore che più di ogni altro fa falli in serie A, e che addirittura ne ha commessi 10 a fronte dei 52 subiti, non giocherà la prossima ... Il pullman con a bordo i giocatori del Napoli è pronto a raggiungere l'impianto da gioco della finale di Supercoppa Italiana.