Il minuto di silenzio e il giallo fischi per Gigi Riva | cosa è successo durante Napoli-Inter

(Di lunedì 22 gennaio 2024) A Riad,la finale di Supercoppa, ildiper ricordare il grande campione. Polemiche per idella tifoseria saudita e per il mancato tempismo dell'omaggio

Al rientro in campo, dopo ildiper la scomparsa di Gigi Riva, sono i nerazzurri a provarci, ma l'occasione migliore capita a Kvaratskhelia che riceva sulla sinistra, si accentra e ...RIAD " Prima dell'inizio del secondo tempo della finale di Supercoppa , Napoli e Inter si sono riunite in undiper ricordare Gigi Riva . La decisione di farlo al termine dell'intervallo è stata presa perché la notizia della morte del campione era arrivata troppo tardi per farlo all'inizio ...Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato la vicenda dei fischi, durante il minuto di silenzio per Gigi Riva da parte dei tifosi arabi, tramite i canali social. Non è fantasia, purtroppo, ma pura e ...Le due squade hanno rispettato il minuto di silenzio prima dell'inizio del secondo tempo ma dagli spalti dell'Al Awwal Park Stadium sono arrivati dei fischi. L'immagine di Rombo di Tuono è apparsa ...