Il malore | l' intervento rifiutato | poi l' ultima crisi | le ultime ore di Gigi Riva

Colere. intervento notturno per i tecnici della VI Delegazione Orobica del soccorso alpino , allertati per un uomo di 57 anni che aveva accusato un ... (bergamonews)

Stefania Camela è morta a 47 anni per un malore improvviso dopo essersi sottoposta ad un intervento al naso per poter respirare meglio. Era ... (ilgiornaleditalia)

Sono gravi le condizioni di Alessandro Meluzzi , 68 anni, psichiatra e criminologo noto anche per essere di frequente ospite di trasmissioni ... (feedpress.me)

Stefania Camela - morta a 47 anni dopo l'intervento di routine : malore fatale mentre tornava a casa

San Benedetto del Tronto sotto choc per la morte della 47enne Stefania Camela, molto conosciuta in città che lavorava in Comune nello staff del ... (ilmattino)